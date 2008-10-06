Табачник настучал на Колесникова

Дмитрий Табачник вручил лидеру ПР Виктору Януковичу «основательное заявление», в котором «аргументированно изложил» свое мнение о заявлениях Бориса Колесникова. «Я подготовил основательное заявление, где аргументированно изложил свою позицию, и вручил его лидеру партии Виктору Януковичу», – сказал Табачник. По его словам, «Янукович убедил меня, что вопрос будет обсужден на политсовете». «А лично с господином Колесниковым я отношения не выяснял, поскольку считаю это нецелесообразным», – добавил Табачник, отвечая на вопрос о своей реакции на жесткие слова однопартийца. Как известно, заместитель лидера фракции ПР Борис Колесников предложил «исключить из партии дешевого клоуна и музейного вора Табачника».