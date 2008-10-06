Бразильского президента хотели убить

О нападении стало известно сегодня утром. Охранники официальной резиденции президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силвы ранили мужчину, пытавшегося проникнуть на территорию резиденции. Его личность до сих пор не установлена. Охрана резиденции пыталась остановить нарушителя, сделав несколько предупреждающих выстрелов в воздух. Его это не остановило, после чего стражи порядка сделали несколько выстрелов по ногам мужчины. Сейчас он в больнице столицы Бразилии с незначительными огнестрельными ранениями. Рио-де-Жанейро является одним из самых криминальных городов мира. Здесь регулярно происходят перестрелки между полицейскими и преступниками. За 2007 год в Рио-де-Жанейро при оказании сопротивления правоохранителям были убиты более 1200 человек.