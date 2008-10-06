Яценюк поехал за водой

Сегодня председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк отбыл во Францию для участия в трехдневной Международной политической конференции. Она пройдет в городе Эвиане, родине известной торговой марки. На мероприятии у него запланирован ряд встреч с авторитетными международными деятелями. Целью ежегодной конференции является организация эффективного диалога по глобальным вопросам между представителями стран высшего уровня. На ней будут присутствовать более десяти глав государств и правительств, а также целый ряд влиятельных персон высшего уровня со всего мира. В ходе мероприятия будут проведены пленарные сессии, ланч-дебаты и семинары.