Балога сделал предложение Тимошенко

Один из депутатов БЮТ на условиях анонимности сообщил изданию КоммерсантЪ-Украина, что премьер-министр Юлия Тимошенко получила "новое предложение" от главы Секретариата Президента Виктора Балоги, пишет газета в в статье Виктор Ющенко готовит встречу выпускников. Как стало известно газете, в пятницу состоялось заседание фракции БЮТ с участием Юлии Тимошенко, на котором обсуждалась возможность продолжения переговоров между БЮТ и НУ-НС. Ссылаясь на слова Тимошенко, один из депутатов на условиях анонимности сообщил, что она получила "новое предложение" от главы Секретариата Президента Виктора Балоги. Как сообщается, Балога якобы лично позвонил лидеру БЮТ и пообещал, что Президент одобрит создание новой коалиции БЮТ и НУ-НС в случае, если она откажется от поста премьер-министра. "Нам предложили выдвинуть на эту должность любого бютовца, кроме Тимошенко. Естественно, этот вариант не может быть принят", заявил источник. В то же время, по его словам, переговоры продолжаются, и до вторника "мы найдем компромисс, потому что от роспуска нужно отказаться как от заведомо проигрышного варианта". Напомним, 4 октября Президент Виктор Ющенко выразил уверенность, что у него есть полное право на роспуск парламента, однако добавил, что до 7 октября дает время политическим силам юридически оформить договоренности о создании новой коалиции. Ющенко заверил, что примет любой формат коалиции.