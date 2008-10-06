Кличко побьет россиянина в Киеве?

Поединок между чемпионом IBF и WBO в супертяжёлом весе "Доктором Стальной Молот" украинцем Владимиром Кличко и обязательным претендентом на титул IBF российским боксёром Александром Поветкиным по прозвищу "Русский Витязь" может состояться в Киеве, а не в немецком городе Мангейме, сообщил брат Владимира Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine. Напомним, что права на организацию этого поединка принадлежат промоутерской компании братьев Кличко K2 Promotions, и, следовательно, выбор места проведения боя находится в их компетенции. Предполагается, что поединок между Владимиром Кличко и Александром Поветкиным, который запланирован на 13 декабря, будет транслироваться более чем на 100 стран.