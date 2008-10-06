Абрамович защищается от пиратов

Российский олигарх Роман Абрамович строит на верфи в Гамбурге яхту стоимостью £200 млн, пишет The Times. Огромное судно, в частности, оснащено системой распознавания ракет, которая должна защитить ее против пиратов и террористов. Окна на яхте пуленепробиваемые, каюта оснащена броней. Кроме того, в случае непредвиденных обстоятельств пассажиры яхты могут скрыться от преследователей на подводной лодке, запускаемой под судном и погружающейся на глубину до 50 м. Яхта, которая называется Eclipse, строится на верфи, где был создан непобедимый корабль Гитлера - «Бисмарк».