Азаров пожаловался на инопланетян

Сегодня на своей пресс-конференции депутат от Партии Регионов Николай Азаров критиковал заявления политиков о том, что мировой финансовый кризис не повлияет на Украину. - У меня складывается впечатление, что в Украине большинство политиков - инопланетяне. Они как бы живут в другом мире, в других измерениях, в других понятиях и даже цифры Госкомстата, которые они получают, у них какие-то другие – марсианские, - заявил он. По его словам, не видеть того, что в стране, могут только инопланетяне. И резюмировал: - Я не зря космическую тему предлагаю вам для разработки. Предположим, что мировой экономический кризис не влияет на Украину, финансовый кризис, это значит, что экономика Украины никак не связана с остальным миром, сама по себе?