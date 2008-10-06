Принц Гарри снова рвется на войну

Британский принц Гарри, который ранее в этом году участвовал в боевых действиях в Афганистане, подтвердил свое намерение вернуться на войну. Первую военную командировку Гарри пришлось прервать из-за утечки информации о его пребывании в провинции Гильменд и связанных с этим опасений, что Гарри может превратиться в настоящий «магнит для пуль», поставив под удар своих бойцов. Тем не менее, как рассказал в этом году начальник Генштаба сэр Ричард Дэннатт, он очень надеется, что принц снова сможет продолжить службу. Предполагается, что в последние несколько месяцев между ведомством сэра Ричарда и советниками короны шли длительные переговоры, и в результате было получено согласие. Поскольку Гарри только что вернулся из Канады, где участвовал в подготовке других солдат, ждущих отправки на фронт, а командование британской армии предпочитает давать военнослужащим годовой отпуск между командировками, вероятность того, что Гарри отправится куда-либо в ближайшем будущем, невелика. По данным источников, полк Королевской конной гвардии и Королевских драгун предназначен к отправке в еще одну командировку в Афганистан в сентябре будущего года, хотя, по другим сведениям, еще до этого Гарри может непродолжительное время послужить в Ираке. Принц стал первым членом королевской семьи, принявшим участие в сражении, с тех времен, когда герцог Йоркский в 1982 году участвовал в Фолклендской кампании. Хотя Гарри имеет большой опыт управления танковым взводом, к началу командировки он прошел переподготовку на офицера передового поста наведения авиации (в его функции входит координация воздушных ударов по позициям противника).