Тимошенко и Ющенко самые популярные в России

Премьер-министр и президент Украины Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко чаще других зарубежных политиков упоминались в материалах российской прессы на прошлой неделе. Согласно данным Системы комплексного анализа новостей, созданной «Интерфаксом», глава украинского государства и глава правительства Украины удерживают лидерство по упоминанию уже второй месяц. В последнюю неделю, с 29 сентября по 5 октября, о Ющенко и Тимошенко писали и говорили соответственно в 897 и 639 материалах российских средств массовой информации. Далее в этом списке идут: президент США Джордж Буш , президент Грузии Михаил Саакашвили и кандидат в президенты США от республиканской партии Джон Маккейн