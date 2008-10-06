Чорновил рассказал правду о яйце и Януковиче

Депутат от Партии регионов считает, что инцидент с Виктором Януковичем в Ивано-Франковске в 2004 году был задуман штабом Партии регионов. - Тогда я говорил ту информацию, которую увидел и услышал на месте. Всех деталей не знаю до сих пор, но думаю, что это была дьявольская наработка штаб, а мое присутствие, учитывая особенности характера, планировалось таким же, - заявил он. И резюмировал: - К сожалению, тогда стояла цель – заработать голоса на вражде и противопоставлении. Хотя, может, я ошибаюсь.