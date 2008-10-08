Сына депутата посадили за изнасилование мальчика

Автозаводский суд Нижнего Новгорода вынес приговор сыну депутата городской думы, обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера. Жертвами представителя "золотой молодежи" стали 7-летний мальчик и 11-летняя девочка, причем в одном случае педофил угрожал ребенку убийством, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда. Семашко приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и выплате родителям мальчика 250 тысяч рублей. Адвокат подсудимого Виктор Козлов намерен обжаловать приговор в части совершения преступления в отношении мальчика. Он также не согласен с квалификацией преступления в отношении девочки: суд признал Семашко виновным по ч.3 ст. 131 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего 14 лет). Козлов утверждает, что его подзащитный не знал о возрасте девочки, которая, по словам адвоката, выглядит старше своих лет. Адвокат считает, что действия Семашко надо квалифицировать по ч.2 ст.131, которая предусматривает более мягкое наказание, сообщает Regions. Стоит отметить, что государственный обвинитель требовал для подсудимого наказания в виде 11 лет лишения свободы. На оглашении приговора присутствовал лишь отец Семашко. По словам Виктора Козлова, родители осужденного пребывают "в шоке" и не представляют, как такое могло произойти с их сыном, сообщает "Нижний Новгород". Как следует из материалов дела, 4 марта 2008 года педофил вошел в лифт вместе с девочкой, а затем изнасиловал ее. Совершив преступление, насильник благополучно скрылся. Спустя несколько дней педофил,угрожая убийством, изнасиловал в том же подъезде уже 7-летнего мальчика. Все свои преступления насильник снимал на камеру мобильного телефона. Насильника удалось задержать благодаря приметам, которые милиционерам сообщил пострадавший мальчик. Олег Семашко был задержан сотрудниками уголовного розыска УВД Автозаводского района Нижнего Новгорода 18 марта этого года. Ему инкриминировались три преступных эпизода: угроза убийством и два преступления в отношении девочки и мальчика. Позднее преступник сознался в содеянном, однако частично. Он признался, что изнасиловал девочку и выплатил ее родителям 100 тысяч рублей. Олег Семашко является студентом Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева (НГТУ). Его родители - весьма уважаемые в городе люди: мать - депутат городской Думы и заместитель генерального директора одной из крупных торговых фирм, а отец работает в руководстве вуза, где учится его сын.