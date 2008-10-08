У Барака Обамы есть родственные связи с Бредом Питтом

Исследование, проведенное центром по изучению генеалогии Ancestry.com, показало, что кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Сара Пэйлин приходится дальней родственницей принцессе Диане и 32-у президенту США Франклину Делано Рузвельту. Об этом сообщает Reuters. Генеалоги установили, что Пэйлин и леди Диана являются десятиюродными сестрами, а Рузвельт приходится губернатору Аляски девятиюродным братом. Ранее генеалогическое исследование, проведенное Обществом исторической генеалогии Новой Англии, выявило знаменитых дальних родственников у других участников предвыборной гонки. Так, напарник Пэйлин, кандидиат на президентский пост от республиканцев Джон Маккейн оказался шестиюродным братом супруги нынешнего хозяина Белого дома Лоры Буш. Сам Маккейн утверждает, что состоит в родстве с королем Шотландии Робертом Брюсом, однако генеаологи не смогли подтвердить эту информацию. Соперник Маккейна от Демократической партии Барак Обама может похвастаться большим числом родственных связей со знаменитостями. Сенатор от штата Иллинойс приходится десятиюродным братом Джорджу Бушу-старшему и, соответственно, дядей Джорджу Бушу-младшему. Обама также состоит в кровном родстве с вице-президентом Диком Чейни и экс-президентами США Джеральдом Фордом, Гарри Трумэном и Джеймсом Мэдисоном. Еще одним родственником чернококжего сенатора, не связанным с политикой, оказался голливудский актер Брэд Питт.