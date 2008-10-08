Лучшим юристом страны назвали главного прокурора Луганска

Юрий Ударцов приехал в Луганск из Сум. Фото: www.binbon.ruНаграждение умелого чиновника приурочили ко Дню юриста. Сегодня Украина отмечает День Юриста. И по этому поводу прошел конкурс на лучшего из них. Прокурор Луганской области Юрий Ударцов награжден званием «Лучший юрист 2008 года» в номинации «прокурор» Союзом юристов Украины,- передает Остров со ссылкой на пресс-службу ведомства. Прокуратуру Луганской области Юрий Ударцов возглавил 11 апреля 2006 года. До этого он работал заместителем прокурора Донецкой области, прокурором Сумской области, 1 заместителем прокурора Днепропетровской области.