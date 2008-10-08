Ющенко с Тимошенко снялись в сериале

Шуфрич рекомендует посмотреть в кинотеатре фильм с участием президента и премьера Украины. Член фракции Партии регионов Нестор Шуфрич сообщил, что досрочные выборы для президента являются главным механизмом борьбы с премьером Юлией Тимошенко и к этой борьбе Ющенко "стимулировать не надо". "Здесь надо только в стороне сидеть как в кинотеатре и наблюдать за этим сериалом. Сериал мог бы быть даже смешным и интересным, если бы за все это не платил украинский народ", - сказал он. По убеждению Шуфрича, БЮТ после выборов перейдет в оппозицию, а "Наша Украина" может вообще не попасть в следующий состав парламента. "И это выгодно Ющенко лишь потому, что он фактически лишает Тимошенко премьерской трибуны на президентских выборах", - передаёт «Украинская правда» слова Шуфрича.