У Абрамовича в "арсенале" появилась подводная лодка

8 октября 2008, 13:51

Система обнаружения ракет для защиты от пиратов и террористов – одна из главных "фишек", которыми будет оснащена новая мегаяхта владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича. Строительство такой "лодки" обойдется бизнесмену в 200 миллионов фунтов стерлингов, пишет российский сайт Компромат.ru. Судно будет обладать радаром, разработанным специально для отпугивания приближающихся ракет. Оно будет оснащено бронезащитой вокруг рулевой рубки и каюты миллиардера, наряду с пуленепробиваемыми окнами. Если злоумышленники прорвут кордон безопасности и окажутся на борту, 41-летний Абрамович и его подруга, 26-летняя Дарья Жукова, смогут спастись бегством с помощью подводной лодки, которая запускается под водой и может погружаться на 160 футов. Яхта, которая будет называться Eclipse ("Затмение") – ибо она может затмить собой любое частное судно, – должна быть доставлена заказчику летом следующего года. Она строится на судоверфи в Гамбурге (Германия), которая произвела "непобедимый" гитлеровский корабль Второй мировой войны "Бисмарк", затопленный королевскими британскими ВМС в Северной Атлантике в 1941 году. Абрамович, занимающий в списке богачей The Sunday Times за этот год 2-е место – с состоянием в 11,7 млрд фунтов стерлингов, исключает подобные опасности. Если он решит отправиться морем на Кубок мира 2010 года в ЮАР, он хочет быть защищенным от нападения со стороны вооруженных банд, таких как пираты Сомали, захватившие 10 дней назад украинский грузовой корабль с 33 российскими танками T-72. Даже в Средиземном море, где он обычно держит свой флот роскошных судов, становится небезопасно. В августе банда в масках забралась на борт яхты Tiara стоимостью 20 млн фунтов стерлингов у южного побережья Корсики, отобрала у гостей и экипажа 100 тысяч фунтов и скрылась на быстроходном катере, отмечает Компромат.ru. По данным Международного морского бюро, пираты в прошлом году напали на 269 судов, взяли в заложники 300 человек и убили пятерых. По морскому праву, невоенным судам запрещается иметь на борту огнестрельное оружие. Некоторые владельцы яхт оснащают свои суда мощными водометами, оглушительными клаксонами и специальной пеной, лишающей нападающих равновесия. Проект Eclipse держится в секрете, но источники утверждают, что систему противоракетной обороны установит AST, компания с тесными связями с судоверфью Blohm + Voss, где строится яхта, совместно с министерством обороны Германии. Компания заявила, что в мировом водном пространстве появилась новая угроза пиратов "и частные яхты не застрахованы от опасности". Компания добавила, что разработала и произвела противоракетную систему для крупных яхт, "приспособленную для частных владельцев, чтобы отразить возможную угрозу ". Друзья Абрамовича заявили на прошлой неделе, что на борту его яхт – Pelorus размером 377 футов, Ecstasea в 282 фута и Sussurro в 160 футов – нет систем противоракетной обороны и подводных лодок. Один отметил: "Мы слышали рассказы о таких приспособлениях, но всегда относились к ним скептически". Eclipse, флагман флота Абрамовича, будет другим. Судно длиной 550 футов будет сопоставимо размерами с "Бисмарком" и на 15 футов длиннее яхты эмира Дубая – самой большой из используемых ныне яхт. В 2006 году Абрамович передал другую свою яхту, Le Grand Bleu, 44-летнему Евгению Швиндлеру, российскому миллиардеру, живущему в Великобритании. Владелец "Челси" распорядился не жалеть средств. На яхте будут предусмотрены даже две вертолетные площадки на случай, если он захочет разместить на ней два вертолета одновременно. На Eclipse будет располагаться экипаж из 70 человек, охранники Абрамовича и каюты для 24 гостей. Британская фирма Terence Disdale of Richmond, базирующаяся на юго-западе Лондона, получила контракт на отделку внутреннего дизайна. Фирма и представитель Абрамовича уклонились от комментариев. Однако Дайан Байрн, редактор Power & Motoryacht News, отметила: "Безопасность – это то, о чем по понятным причинам беспокоятся владельцы. Проблема пиратства не ограничивается Сомали. К сожалению, она известна повсеместно. Но к счастью, есть ресурсы, оборудование и методы подготовки, к которым владельцы и их экипажи могут обратиться, чтобы лучше защитить себя". На яхте Саддама Хусейна Qadisiyah Saddam размером 270 футов была система ракетной обороны, а яхта саудовского принца Абдулазиза является одновременно кораблем ВМС Саудовской Аравии и приспособлена для размещения ракет Exocet французского производства. До сих пор кредитный кризис оказывал мало влияния на мир мегаяхт. По данным ShowBoats International, в 2008 году у судоверфей имелись заказы на 916 новых судов длиной свыше 80 футов, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом, пишет Компромат.ru.

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