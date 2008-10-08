Тимошенко под «Вопли Видоплясова» разобьет бутылку шампанского

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко намерена принять участие в церемонии празднования 70-летнего юбилея одного из крупнейших судостроительных предприятий Украины и СНГ - ОАО «Судостроительного завода «Залив», которая состоится 17 октября в Керчи. Как сообщили в пресс-службе завода «Залив», к празднованию юбилея приурочен спуск на воду уникального судна Sarah, построенного по заказу норвежского холдинга Ulstein, и традиционная церемония его крещения. Стоимость проекта по строительству судна для Ulstein составляет более 11 млн евро. Кроме того, в этот день откроются двери Музея трудовой славы завода, где собраны факты из его уникальной и славной истории. Также планируется проведение праздничного концерта с участием группы «Вопли Видоплясова» и певца Александра Пономарева. Свое присутствие на торжественной церемонии подтвердили также министр промышленной политики Украины В.Новицкий; министр топлива и энергетики Украины Ю.Продан; министр транспорта и связи Украины И.Винский; постоянный представитель Президента Украины в Крыму Л.Жунько и другие высокопоставленные лица. Завод «Залив» специализируется на постройке танкеров и многофункциональных контейнеровозов, ремонте судов различного дедвейта и назначения. Ежегодно «Залив» строит 6–7 корпусов сухогрузов и контейнеровозов дедвейтом от 8 тыс. т. до 35 тыс. т и ремонтирует более 35 судов. Прибыль ОАО «Залив» в 2007 году составила 3,7 млн грн, а объем производства - 151,6 млн грн. Ожидается, что в 2008 году объем производства составит 300 млн. грн., а прибыль – 5,0 млн грн. Основным акционером ОАО «Залив» является Финансово-промышленная группа «Финансы и Кредит» Константина Жеваго (народного депутата от БЮТ), которой принадлежат 89,74% акций. Завод входит в состав холдинговой компании «АвтоКрАЗ».