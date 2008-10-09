Британские принцы "пробегутся" по Африке

Британские принцы Уильям и Гарри совершат в этом месяце благотворительный пробег на мотоциклах по территории Южно-Африканской Республики, который продлится восемь дней. Помимо принцев, в нем примут участие 80 мотоциклистов-добровольцев, каждый из которых пожертвовал на благотворительные нужды не менее полутора тысяч фунтов стерлингов. Днем они будут передвигаться по дорогам несколькими группами, а на ночлег будут останавливаться все вместе в одном лагере. Эта акция поможет сыновьям принца Уэльского Чарльза и покойной принцессы Дианы - 26-летнему Уильяму и 24-летнему Гарри - совместить их любовь к Африке, стремление к благотворительной деятельности и страсть к приключениям. Корреспондент телеканала «Sky News» Сара Хьюз, аккредитованная при королевском дворе, отметила, что оба принца уже несколько лет катаются на мотоциклах по территории семейного поместья Хайгроув. «Два года назад принц Уильям купил супер-мотоцикл, который может разгоняться до 175 миль в час, а принц Гарри недавно прошел курс интенсивной тренировки для получения водительских прав на мотоцикл перед планируемым благотворительным мотопробегом», - рассказала Хьюз. Участники акции уже собрали в общей сложности около 300 тысяч фунтов стерлингов, которые будут распределены между тремя благотворительными организациями - ЮНИСЕФ, детским фондом Нельсона Манделы и фондом «Сентебале», который в 2006 году основали принц Гарри и принц Лесото Сиизо для помощи детям этой страны. Прежде всего, это дети-сироты, родители которых умерли от СПИДа. В 2004 году принц Гарри провел несколько месяцев в Лесото, работая в детском доме и помогая детям, оставшимся без родителей. Этим летом он вновь вернулся в страну, чтобы помогать в строительстве школы для детей-инвалидов.