Порошенко извинился за «5 канал»

8 октября в эфире телепрограммы «Шустер live» на ТРК «Украина» председатель Совета Национального банка Украины Петр Порошенко извинился за «по-журналистски непрофессиональный» материал «5 канала». Это произошло после того, как в ответ на его утверждение относительно резервов Национального банка был продемонстрирован фрагмент сюжета «5 канала», в котором содержалась другая информация. «Я хочу извиниться за «5 канал», - сказал Петр Порошенко. – Действия авторов сюжета по-журналистски непрофессиональные. Они, во-первых, должны были назвать экспертов, на которых ссылаются. Во-вторых, эта информация не отвечает действительности».