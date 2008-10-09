Мэр подал в отставку

Мэр Львова Андрей Садовой попросил Президента Украины объявить одновременно с парламентскими внеочередеными выборами провести и выборы Львовского горсовета, а также мэра Львова. "В политической среде города сложилась ситуация, которая заставила меня обратиться к общине и принять радикальные меры", заявил во время сессии горсовета Садовой. По его информации, в городе некоторые политические силы вместе с представителями бизнеса, используя текущий кризис в стране, начали реализацию плана по тотальной дестабилизации во Львове. "План действий простой - с помощью ряда депутатов Львовского областного и городского советов уволить мэра города, переизбрать секретаря горсовета и в условиях хаоса начать глобальный грабеж города, масштабный дерибан земли и коммунального имущества", заявил Садовой. В связи с этим он заявил, что вынужден обратиться к Президенту Украины, спикеру Верховной Рады Украины с просьбой назначить одновременно с парламентскими выборами провести и выборы Львовского горсовета, а также мэра Львова.