Тимошенко сегодня – больная и веселая

Народный депутат от БЮТ Андрей Портнов обещает, что Премьер-министр Юлия Тимошенко в ближайшее время выйдет к прессе. Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам. А. Портнов уточнил, что настроение у Ю.Тимошенко прекрасное, но к СМИ она не выходит, поскольку «немного плохо себя чувствует». «Она обязательно появится в СМИ в самое ближайшее время. Она же не Брежнев», – сказал он. А. Портнов также подтвердил информацию о том, что сегодня на заседании фракции БЮТ, запланированном на 19.30, будет обсуждаться вопрос о том, стоит ли Ю. Тимошенко подавать в отставку с поста Премьер-министра Украины. Напомним, Президент Украины Виктор Ющенко считает, что правительство во главе с Ю.Тимошенко должно работать до назначения нового состава Кабинета Министров. Об этом он заявил на пресс-конференции в Риме. «Убежден, что правительство останется. Нет никакой необходимости делать ревизию исполнительной власти», – в частности, подчеркнул глава украинского государства