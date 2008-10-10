У Януковича отберут орден

Мировой судья московского района Хамовники постановил конфисковать награды, учрежденные общественной «Академией проблем безопасности, обороны и правопорядка». Дело в том, что президента организации Виктора Шевченко признали виновным в административном правонарушении: учреждение и изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами и оштрафовали на 500 рублей. Также суд принял также и решение о конфискации наград. Именно от «Академии проблем безопасности…» лидер ПР Янукович Виктор Федорович 9 июля 2008 года в честь своего дня рождения получил орден Святого князя Александра Невского.