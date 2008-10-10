Премьер почти Ленин!

По мнению российского политолога Станислава Белковского, когда Секретариат Президента Украины утверждает, что Юлия Тимошенко стала кремлевской марионеткой и получает указания из Москвы, то это, конечно, неправда. - Когда Владимир Ленин получил поезд от германского Генштаба для прибытия в Россию, это абсолютно не означало, что он работал на немцев. Ленин работал на себя и на собственный приход к власти. Просто в определенный момент времени интересы Ленина совпадали с интересами германского Генштаба, - считает он. В то же время, Белковский выразил уверенность, что утверждения о том, что Юлия Тимошенко стала прокремлевским политиком, неправильны.