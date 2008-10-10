Саркози изменял жене с женой коллеги

Нынешний президент Франции состоял в связи с женой одного из министров его нынешнего правительства. Об этом пишет "The Times". Было это четыре года назад, когда Саркози занимал пост министра МВД. Общество узнало об интрижке из дневников Ива Бертрана, экс-главы голови "Renseignements Generaux" – системы подразделений политического розыска. Роман Николя Саркози не единственный компромат. В 2003 году Бертран записал: Жак Ширак ездил в Канаду подтянуть лицо. Также в дневниках – употребление наркотиков, семейные измены, шантаж, коррупция.