Мороз идет на выборы с чувством

Социалистическая партия намерена принимать участие во внеочередных выборах Верховной Рады. Об этом говорится в заявлении лидера партии Александра Мороза. В заявлении отмечается, что лидер Соцпартии считает внеочередные парламентские выборы еще одним шагом нынешней власти к развалу государственной системы, отмечая при этом, что выборы выгодны социалистам. Он критикует власть за высокие показатели инфляции и падение уровня жизни людей и отмечает, что СПУ намерена не допустить такого впредь. «СПУ не будет участвовать войне компроматов – мы идем к людям с программой реформ в экономике и системе власти», – говорит он. Мороз отмечает, что в рамках избирательной кампании социалисты будут продолжать пропагандировать завершение политической реформы с целью передачи власти на места. «Мы говорим: НАТО – не друг. Россия – не враг... Страна должна развиваться по четкой программе политических и социальных преобразований, а не на основе «прорывов», «заповедей» и скачков. Тогда каждый человек будет видеть свою перспективу, уважать свою Родину. С такими лозунгами СПУ идет на выборы», – говорится в заявлении. Лидер социалистов подчеркивает, что его политическая сила вынесла уроки с предыдущей избирательной кампании, обновив партийную структуру, и намерена продолжить ротацию партийного актива по результатам выборов 2008 года.