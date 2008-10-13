Спикер Яценюк заказал себе сайт

У главы украинского парламента появится собственный сайт. Его разработают вдобавок к действующему веб-порталу Верховной Рады, который тоже основательно изменят. На все эти цели аппарат парламента потратит 493 тысячи гривень. Победителем конкурса по разработке двух сайтов стала малоизвестная компания KI Technology. Ее центральный офис расположен во Львове, помимо этого фирма имеет представительство в российском Санкт-Петербурге. «Мы – не публичная компания, которая ищет коммерческие заказы. У нас много собственных проектов, которые нас кормят, – говорит технический директор KI Technology Сергей Кравец. – Портал для Верховной Рады – это для нас репутационный проект». До сих пор веб-представительства государственных органов создавали либо собственные технические подразделения ведомств, либо известные игроки IT-рынка, такие как «Квазар-Микро» или «Софтлайн». «Это большие и известные компании, но они не имеют опыта разработки пользовательских онлайн-проектов, – утверждает Кравец. – У нас же есть реальный опыт работы с посетителями веб-сайтов – нам не нужно объяснять, что такое юзабилити, интернет-маркетинг и пользовательские предпочтения». Эксперты в области высоких технологий утверждают, что сайт Верховной Рады давно нуждается в модернизации. Они отмечают перегруженную структуру, неудобный механизм поиска. Кроме того, портал не выдерживает пиковых нагрузок, а ведь его посещают до 100 тысяч человек ежедневно. В KI Technology говорят, что модернизировать существующий веб-портал Верховной Рады нет смысла. Поэтому новый сайт парламента не будет иметь ничего общего с действующим. Сумма проекта в 493 тысячи гривень, по словам экспертов, адекватна его масштабам. «Большой многофункциональный портал-каталог может стоить таких денег, и даже больше», – утверждает директор агентства «Лига эффективных брендов» Сергей Станслер. В то же время некоторые народные депутаты не считают, что такие деньги стоит тратить на Интернет. «Выделение такой суммы – это разбазаривание бюджетных денег, – говорит нардеп от Партии регионов Анна Герман. – Создавать сайт для распущенной Верховной Рады – смешно». Герман пообещала, что будет поднимать вопрос о создании следственной комиссии, которая рассмотрит необходимость выделения средств по этой и другой статьям, касающимся информирования о деятельности Верховной Рады.