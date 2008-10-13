Абрамович теперь "неприкосновенный"

Роман Абрамович избран депутатом Чукотской окружной думы, набрав на выборах 96,99% голосов избирателей, сообщил РИА «Новости» представитель Центризбиркома. По данным ЦИК, в Центральном избирательном округе региона, где участвовал в выборах Абрамович, посчитаны 100% бюллетеней. Его соперник, директор госучреждения «Окружной оздоровительно-образовательной центр детей» поселка Угольные копи Юрий Жаринов набрал 2,32%. Депутатами чукотской думы стали также двое бывших заместителей Абрамовича, участвовавших в выборах по двум другим округам. Бывший замгубернатора Андрей Городилов в Западном избирательном округе набрал более 90% голосов, другой бывший заместитель Абрамовича Арамаис Даллакян набрал в Восточном избирательном округе более 80% голосов. В обоих округах посчитано 100% бюллетеней. Довыборы в окружную Думу проводились в связи с тем, что трое депутатов досрочно сложили свои полномочия. Один из них, бывший спикер Василий Назаренко — по состоянию здоровья. Бывший губернатор региона, миллиардер Роман Абрамович досрочно ушел в отставку в июле этого года.