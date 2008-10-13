Витренко официально заигрывает с Симоненко

Председатель Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия Витренко предлагает первому секретарю ЦК Коммунистической партии Украины Петру Симоненко создать единый избирательный блок на досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Об этом говорится в обращении Н.Витренко к лидеру коммунистов, текст которого обнародован на официальном сайте главы прогрессивных социалистов. «Предлагаю Вам рассмотреть вопрос о создании предвыборного блока наших партий для участия в досрочных парламентских выборах», - сказано в обращении. Как отмечает Н.Витренко, «не касаясь причин досрочных выборов, совершенно очевидно, что для вывода Украины из кризиса необходимо предложить альтернативу прозападной неолиберальной экономической модели». По мнению лидера прогрессивных социалистов, позиции партий в этом направлении близки. «Жизнь и практика наших партий подтвердила, что мы едины в борьбе против втягивания Украины в НАТО, возрождения фашизма, переписывания истории, ограбления трудящихся олигархией», - подчеркивает Н.Витренко. «Поэтому я убеждена, что политические силы, защищающие восточный вектор во внешней политике, должны объединиться в блок, чтобы в парламенте нового созыва быть достойно представленными и не допустить втягивания Украины в НАТО. В варианте блока КПУ и ПСПУ я вижу успех. Я убеждена, что и ваша, и наша партии позитивно воспримут создание такого предвыборного блока, как и избиратели наших партий», - выразила уверенность Н.Витренко.