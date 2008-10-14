Друг Президента потерял сына

Актер Гийом Депардье скончался в понедельник от пневмонии. Депардье-младший скончался в возрасте 37 лет в больнице города Гарш в пригороде Парижа. Согласно полученной информации, причиной смерти актера стал вирус, спровоцировавший тяжелую форму воспаления легких, передает «УНИАН». «Он скончался сегодня (в понедельник) в первой половине дня, после того, как приобрел вирус, спровоцировавший молниеносную пневмонию», - говорится в заявлении. Гийом Депардье, сын Жерара и Элизабет Депардье, родился 7 апреля 1971 года. Решив пойти по стопам отца, он стал актером и сыграл роли почти в 20 кинокартинах, среди которых - «Не стоит трогать топор» (2007 год), «Дежурный аптекарь» (2003 год), «Шкура ангела» (2002 год), «Чти отца своего» (2001 год), «Пола Икс» (1999 год), «Все утра мира» (1991 год). В 1995 году в туннеле Сен-Клу, Депардье-младший попал в дорожно-транспортное происшествие. Актер упал с мотоцикла и получил сильное повреждение правого колена. В 2003 году, в возрасте 32 лет, после восьми лет непрекращающихся невыносимых болей, несмотря на лечение антибиотиками и морфином, актер решился на ампутацию правой ноги по колено. Только использование протеза позволило ему снова ходить.