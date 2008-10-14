Ющенко поздравил с праздником Покрова

Президент Украины Виктор Ющенко поздравил христиан восточного обряда с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства. «Праздник Покрова - один из главнейших для украинского народа», - подчеркнул Ющенко. «Как свою заступницу Пречистую Деву Марию особенно чтили рыцари украинского духа - казаки и воины Украинской повстанческой армии. В честь Покрова Пресвятой Богородицы в Украине возведены тысячи храмов, один из них в этом году восстал из пепла в казацкой столице Батурине. Иконы Божьей Матери есть почти в каждой украинской семье», - отметил Глава государства и пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья, мира, согласия и благосостояния, передает «УНИАН». «Пусть в этот святой день благодатью и любовью наполнятся наши сердца. Пусть покров Пресвятой Богородицы оберегает всех нас и нашу Украину», - отмечается в приветствии Ющенко.