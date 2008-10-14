Горбачев повезет свои сочинения на ярмарку

Экс-президент СССР Михаил Горбачев представит собрание своих сочинений на крупнейшей в мире книжной ярмарке, которая 14 октября откроется в германском городе Франкфурт-на-Майне. В этом году юбилейная 60-я Международная книжная ярмарка соберет около 400 000 книг, более 7 000 издательств, книготорговых фирм, литературных агентств, типографских объединений, интернет-магазинов и других участников из более чем 100 стран мира, в том числе и из Украины. Перед гостями выступит популярный и в Германии украинский писатель Юрий Андрухович. Знаменитый литературный форум посетят по меньшей мере, два действующих лауреата Нобелевской премии - немец Гюнтер Грасс (Günter Grass) и турецкий прозаик Орхан Памук. Памук вместе с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) и президентом Турции Абдуллой Гюлем примет участие в торжественном открытии ярмарки. В этом году Турция стала почетным гостем книжного форума.