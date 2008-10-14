Порошенко купил землицы для кондитерской фабрики

На земельном аукционе в Виннице основатель концерна Укрпроминвест Петр Порошенко купил 16,4 га земли за 5,4 млн грн. Стартовая цена была 5,18 млн грн. Через несколько лет там должны построить кондитерскую фабрику. Риэлтори считают цену продажи очень низкой. "Сейчас сотка земли в том районе стоит, как минимум, 10 тисяч гривен, - сообщила Елена Гаврилюк из агентства Світ вінницької нерухомості. - Здесь же купили землю по 3100 гривен за сотку. Таких цен давно нет." Самую дорогую землю в Виннице продают по 20 тис. грн за сотку, а самую дешевую по 6 тис. В строительство фабрики по производству конфет мощностью 10 тыс. т кондитерских изделий в месяц Порошенко планирует вложить 600 млн грн. Ее начнут строить в следующем году.