У Тимошенко время сезонного перелета в Бельгию

Премьер-министр Юлия Тимошенко 15 октября посетит Бельгию с рабочей поездкой. Об этом она сказала на заседании Кабинета Министров. Премьер не уточнила подробностей своего визита. Пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока сообщила журналистам, что в ходе визита в Брюссель планируются встречи Тимошенко с представителями европейских институтов. В частности, по ее словам, планируется встреча Тимошенко с генеральным секретарем Совета Европейского Союза Хавьером Солана. В связи с этим Кабинет Министров переносит свое следующее заседание с 15 на 16 октября. Как сообщалось, в 2008 году Тимошенко посещала Бельгию в январе, марте и июне.