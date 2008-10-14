Министр Украины по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко теперь уже заслуженный работник физкультуры и спорта. Об этом говорится в Указе Президента Украины №924/2008 «О присвоении Ю. Павленко почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины», обнародованном пресс-службой главы государства. Павленко стал заслуженным физруком «за обеспечение высоких спортивных результатов и успешное выступление национальных сборных команд Украины на XXIX летних Олимпийских играх, XIII летних Паралимпийских играх в Пекине».