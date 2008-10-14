Турчинова выдвинули на Оскара

Фильм Иллюзия страха, снятый по одноименной книге первого вице-премьер-министра Украины Александра Турчинова, будет заявлен как претендент от Украины на премию Оскар в категории Лучший иностранный фильм. В книге, написанной Турчиновым в 2005 году, когда он работал главой СБУ, изложена история бизнесмена по фамилии Короб. Он должен защищать свой бизнес в сложных условиях 1980-90-х годов. Сюжет книги, а отсюда и фильма, полон фантасмагорических элементов и перекликается с библейскими мотивами. Режиссером фильма Иллюзия страха выступил Александр Кириенко (Оранжевое небо, Инди). Главную роль в картине сыграл Андрей Панин (Бригада, Последний бронепоезд, Бой с тенью). В фильме заняты также и другие звезды отечественного кино - Алена Бабенко, Алексей Петренко, Сергей Гармаш и Алексей Горбунов. Отметим, фильм Иллюзия страха понравился премьер-министру Украины Юлии Тимошенко. По ее мнению, этот психологический триллер приоткрывает душу Турчинова. "Прекрасные актеры, прекрасные современные технологии и, безусловно, наш Александр Турчинова. Я думаю, он неплохой сценарист", - отметила она. Напомним также, что своих претендентов на Оскар уже назвала Россия, выбравшая ленту Анны Меликян Русалка, Франция, выдвинувшая фильм Класс (Между стен) и Германия, которую представит историческая драма Baader Meinhof Komplex. Отметим также, что еще один фильм, имеющий отношение к Украине, будет представлен на престижном кинофоруме - Римском Международном кинофестивале - украинско-польская лента Кшиштофа Занусси Сердце на ладони, главную роль в котором сыграл Богдан Ступка.