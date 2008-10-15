Качиньский летает не на президентском самолете

Президент Польши Лех Качиньский заявил 14 октября, что посетит предстоящий 15-16 октября саммит ЕС в Брюсселе, несмотря на отказ польского правительства во главе с премьером Дональдом Туском предоставить ему самолет. В интервью польскому телеканалу TVP Качиньский заявил: «Я полечу, и, скорее всего на самолете, поскольку без него я летать не умею». Основным вопросом повестки дня саммита станет выработка единой стратегии стран-участниц Евросоюза перед лицом мирового финансового кризиса. Качиньский же намерен выступить в Брюсселе с докладом о текущей ситуации на Северном Кавказе. Вопрос о представительстве Польши на форуме в течение всей прошедшей недели был предметом спора между правительством и президентом страны. Премьер Дональд Туск 13 октября заявил, что «в соответствии с конституцией» в Брюссель полетит он сам, а также министры финансов и иностранных дел, а Качиньскому самолет предоставлен не будет. В свою очередь, глава администрации президента ранее заявлял, что от Польши на саммит поедет «делегация во главе с президентом Качиньским», сообщает «Лента.ру».