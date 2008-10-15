Питт и Джоли с детьми перебрались в Берлин

Анджелина Джоли и Брэд Питт впервые за последние пять месяцев покинули юг Франции. Теперь у голливудской пары - новое место жительства: в течение всей осени они вместе с детьми будут жить на вилле, расположенной на юге Берлина. Через три недели в Германии начнутся съемки нового фильма Квентина Тарантино, одну из главных ролей в котором сыграет 44-летний Брэд Питт, сообщает «Сinema.rin.ru». Виллу Palais Parkschloss с собственной пристанью для лодок и вертолетной площадкой, расположенную на озере Ваннси, по слухам, в 2007 году приобрел Том Круз. Пока неясно, выкупили ли Джоли-Питт виллу либо же просто арендовали ее на длительный срок.