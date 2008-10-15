Ющенко едет на Запорожскую Сечь

Сегодня, 15 октября, Президент Украины Виктор Ющенко осуществит рабочую поездку в Запорожскую область, где посетит историко-культурный комплекс Запорожская Сечь, Днепровскую ГЭС и другие объекты. Как сообщили в пресс-службе Президента, во время посещения Днепровской ГЭС ОАО Укргидроэнерго Виктор Ющенко осмотрит гидроэлектростанцию и ознакомится с реализацией Государственной программы реконструкции и реабилитации ГЭС Днепровского каскада. Также Президент ознакомится с ходом строительства автотранспортной магистрали через Днепр. Кроме того, Виктор Ющенко возложит цветы к памятнику Неизвестному солдату и пообщается с ветеранами Второй мировой войны. Во время посещения историко-культурного комплекса Запорожская Сечь (Национальный заповедник Хортица) запланировано участие Президента в освящении крестов Храма Покровы Пресвятой Богородицы.