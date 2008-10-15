За бой между братьями Кличко Кинг дает $100 млн

После того как в распоряжении братьев Кличко оказались три чемпионских пояса в тяжелом весе из четырех важнейших, знаменитый промоутер Дон Кинг предложил Виталию и Владимиру 100 миллионов долларов за их поединок между собой. Кинг заявил об этом после победы Кличко-старшего над Сэмом Питером техническим нокаутом в восьмом раунде. Есть как минимум три причины, по которым братья Кличко никогда не выйдут на ринг друг против друга, особенно если инициатором подобного поединка выступит Дон Кинг. Первая, исключительно прагматичная, состоит в том, что Виталию и Владимиру, еще на заре профессиональной карьеры объявившим своей целью сосредоточить в семье пояса по всем основным версиям, просто не выгодно выбивать друг друга из тяжелого дивизиона. Проигравшему, несмотря на былые заслуги, придется начинать путь к вершине сначала или (если речь о Виталии) больше никогда не возвращаться на ринг. Можно допустить, что Кличко-старший, сделав окончательный выбор в пользу политики, решился бы на такой шаг, но этим он нанес бы непоправимый удар по не без успеха создававшемуся долгие годы положительному имиджу братьев. Вторая причина лежит скорее в области психологии: после победы Владимира на Олимпиаде в Атланте он с братом мог оказаться под крылом Дона Кинга, но тот, не отрываясь во время деловых переговоров от поедания курицы и, протянув им жирными руками контракт на подпись, вызвал, по воспоминаниям самих боксеров, непреодолимое чувство брезгливости. Не пожелав становиться одними из многих в "конюшне" Кинга, Кличко приняли предложение немецкого промоутера Клауса-Петера Коля, который делал на них ставку. Третье и, пожалуй, главное обстоятельство, не позволяющее Виталию и Владимиру драться друг с другом, можно назвать сентиментальным: мама не велит. Слово никогда не соперничать друг с другом на ринге она взяла с сыновей еще в детские годы, и даже 100 миллионов, предложенных за такой бой, не заставят братьев Кличко его не сдержать.