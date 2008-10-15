Берлускони обеднел из-за кризиса

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони лишился в ходе финансового кризиса 1,7 миллиарда евро (2,3 миллиарда долларов). До начала потрясений на финансовых рынках состояние итальянского политика и медиамагната составляло 9,4 миллиарда долларов. Принадлежащие Берлускони активы, в первую очередь, акции медиахолдинга Mediaset SpA, упали в цене вместе с остальным рынком. С начала года итальянский индекс MIBTEL упал почти на 40 процентов. Берлускони, однако, призвал итальянцев «не продавать акции», так как, по его словам, через полтора-два года «цены будут более реалистичными». Он также пообещал, что в ходе кризиса итальянцы не потеряют ни единого евро из суммы, хранящейся на банковских счетах в стране, сообщает «Лента.ру». Итальянская экономика находится на грани рецессии. Во втором квартале ВВП страны упал на 0,3 процента. Аналитики ожидают спада и в третьем квартале 2008 года.