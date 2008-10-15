Абрамович променял Ленинград на Sex Pistols

Музыканты культовой английской панк-группы Sex Pistols объявили о намерении написать новый гимн для лондонского футбольного клуба «Челси», принадлежащего российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Гитарист Стив Джонс и ударник Пол Кук, являющиеся давними поклонниками команды, заявили, что постараются избежать всевозможных музыкальных и спортивных клише и не написать очередную старомодную речевку. Неофициальным гимном клуба является композиция «Blue is the Colour». В 2004 году владелец клуба Роман Абрамович собирался предложить написать новый гимн группе «Ленинград» или певице Алсу, однако эти планы так и не были осуществлены.