Янукович приголубит Тимошенко, если...

Партия регионов готова после внеочередных парламентских выборов вести переговоры с Блоком Юлии Тимошенко и другими политическими силами, которые пройдут в новый парламент, о возможности создания коалиции. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявила заместитель лидера фракции Партии регионов Анна Герман, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что якобы Партия регионов готова создавать коалицию с БЮТ. «Считаем, что БЮТ имеет перед Партией регионов много грехов и поэтому Блоку Юлии Тимошенко надо пройти через чистилище выборов», – отметила депутат. «Этот процесс полезен для БЮТ и если они очистятся от предательства и лжи, то Партия регионов не исключает возможности переговоров с БЮТ, как и с другими политическими силами, которые пройдут в парламент, о возможности создания коалиции», – подчеркнула Герман.