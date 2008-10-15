Почему Кучма не ходит на теледебаты

Бывший Президент Украины Леонид Кучма ответил на вопрос студентки Ужгородского национального университета Юлии Иваненко, почему не принимает участия в теледебатах. Об этом она спросила его 14 октября во время вручения лучшим студентам УжНУ именных стипендий благотворительного фонда Л.Кучмы «Украина». «Я категорически отказываюсь от приглашений, ибо нет уверенности, что любая программа не превратится в балаган, вместо обмена мнениями, программы политиков начинаются с «комплиментов» в адрес друг друга, и главное задание - сказать побольше негатива о той или другой политической силе, или о том или другом политике», - сказал бывший глава государства. «Нет действительно соревнования мыслей. Поэтому идти туда, где никто ни к кому не прислушивается - напрасная трата времени, к большому сожалению, - сказал Л. Кучма. - «Свобода слова» - звучит очень красиво, но передачи превратились в политическое шоу и вводят в заблуждение людей. Поскольку все заботятся о людях, но если посмотреть на труд политиков, правительства или парламента, если бы они заботились, то мы не дошли бы до сегодняшней ситуации в стране». «Если политическая элита, присутствующая в парламенте, не в состоянии договориться, во-первых, по стратегии развития страны, то убеждать их через телевидение практически невозможно. Я принимаю участие в «Украинском форуме», который возглавляет Владимир Семиноженко, но все, что там выдается, как говорят, на-гора, в том числе и влиятельными политиками, которые сегодня не присутствуют в парламенте, экономистами, финансистами, но к ним никто не хочет прислушиваться. Вот проблема в чем. Проблема в профессионализме сегодня существует на всех уровнях власти», - отметил президент. «Я сейчас езжу регионами, когда районные администрации возглавляют люди, которые вообще высшего образования не имеют, или люди, которые к управлению никогда не имели отношения. Я очень уважаю профессии учителя или музыканта, но когда учитель сразу становится главой администрации… Я свое отдал большой политике, пусть другие поработают. Я, хоть и редко выступаю, надеюсь, что мы когда-то перестанем тасовать одну колоду карт на высшем уровне», - резюмировал Л. Кучма.