Медведева расцеловала Маша Шукшина

Президент России Дмитрий Медведев признает, что в России остается множество проблем, в том числе и связанных с ксенофобией, но верит, что их удастся решить. «В нашей стране еще достаточное количество проблем. Я согласен, что есть очень много тем, по которым государство должно проявлять свою позицию, в том числе и вопросы ксенофобии. Но, с другой стороны, мы уверены, что даже в самые сложные периоды развития нашего государства, современного государства и нашего общества мы найдем адекватные ответы на все вопросы, которые возникают»,- сказал Медведев на церемонии вручения госнаград в Кремле. Кинорежиссер Эльдар Рязанов, который получил орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени, заявил, что его беспокоят проблемы экстремизма, расизма и ксенофобии, которые назревают в России. Медведев отметил, что этот год для России выдался не самым простым. «Трудности продолжаются, и не только у нас. Но я уверен, если мы будем трудиться так же как привыкли трудиться вы (россияне, удостоенные наград), мы сможем преодолеть все эти невзгоды», - добавил президент. Медведев еще раз поздравил присутствующих в зале с наградами и отметил, что это - не формальная оценка заслуг, а по-настоящему государственное признание. Актриса Мария Шукшина, которая была удостоена звания заслуженного артиста РФ, отошла от регламента во время награждения и трижды поцеловала президента. «Это приятное окончание церемонии», - сказал с улыбкой Медведев.