Клинтон не повторит судьбу мужа

Сенатор от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон заявила в интервью телеканалу FOX News, что не намерена вновь баллотироваться на пост президента США. По ее словам, шансы на это "близки к нулю Также Хиллари Клинтон оценила как нулевые или почти нулевые шансы на то, что она станет лидером демократического большинства в Сенате или судьей Верховного суда (последних назначает президент). В 2008 году Хиллари Клинтон долгое время лидировала среди претендентов на выдвижение в президенты от Демократической партии.