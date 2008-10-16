Дик Чейни вышел из больницы

Вице-президент США Дик Чейни выписан из больницы, куда он был доставлен рано утром в среду из-за проблем с дыханием и отечностью. Как говорится в заявлении администрации вице-президента, он был доставлен в одну из больниц Вашингтона в понедельник около 3 часов утра по местному времени (8 утра по Гринвичу), передает «Би-Би-Си». В прошлом у Чейни уже было несколько сердечных приступов. В июне 2001 года ему был установлен электронный стимулятор сердца. В сентябре 2005 года 64-летнему вице-президенту США была сделана успешная операция для лечения аневризмы артерий под коленом (расширение просвета кровеносного сосуда). Отечность могла возникнуть в результате приема лекарств, прописанных для лечения воспаления ступни.