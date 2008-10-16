Кличко продолжит спортивную карьеру из-за Льюиса

Чемпион мира по боксу по версии WBC Виталий Кличко убежден, что продолжение его спортивной карьеры возможно лишь при условии достаточной мотивации, которой он считает поединок с бывшим чемпионом по той же версии Ленноксом Льюисом. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов. «После того боя (поединка Кличко с Льюисом – ред.) многие имеют сомнения что касается победителя. И если Леннокс Льюис согласится, я с удовольствием дам такую возможность и ему, и себе расставить все точки в этом вопросе», - сказал Кличко, которого цитирует «УНИАН». По его убеждению, для продолжения карьеры профессионального боксера нужна мотивация, а просто отстаивать пояс – это недостаточная мотивация. Чемпион подтвердил, что сразу по окончании боя с Семюэлем Питером известный промоутер Дон Кинг предложил Ленноксу Льюису 45 млн. дол. за то, чтобы он вернулся на ринг для одного поединка с Виталием Кличко, но дальнейшее развитие событий ему не известно. Кроме этого, Кличко считает интересным бой с россиянином Николаем Валуевым, который владеет последним чемпионским поясом в тяжелом весе, вне семьи Кличко (у братьев сейчас вместе 4 пояса). Однако кто попытается отобрать этот титул у Валуева – он или Владимир, Виталий не ответил. «Выбросим на пальцах», - пошутил чемпион.