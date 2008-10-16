Депутат Литвина разбился насмерть

Депутат Киеврады от фракции Блока Литвина Андрей Сидоров погиб в дорожно-транспортном происшествии в ночь с 15 на 16 октября. Об этом сказал заместитель мэра Киева, секретарь Киеврады Олесь Довгий, открывая сессию Киеврады, пишет "Сегодня". "Сегодня ночью в результате ДТП трагически погиб Сидоров Андрей Викторович", - сказал Довгий. Он не сообщил других подробностей происшествия. После этого Довгий выразил соболезнования фракции БЛ, а депутаты почтили память погибшего минутой молчания. Напомним, что 25 августа из-за дорожно-транспортного происшествия в Киевской области погиб депутат Верховной Рады от фракции БЛ Михаила Сирота.