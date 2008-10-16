Чавес говорит, что Буш попугай

Президент Венесуэлы Уго Чавес посмеялся над Джорджем Бушем, который, по его словам, для выхода из финансового кризиса разрешил государству купить долю в частных банках, проводя тем самым политику настоящих левых и социалистов. «Товарищ Буш, теперь стал даже более левым, чем я», - пошутил Чавес на международной конференции по вопросам социализма. При этом Чавес напомнил, что в отношении Латинской Америки Буш почему-то проповедует принципы свободного рынка. Но, смещаясь влево, Буш, по мнению Чавеса, в любом случае ничего не понимает в том, что происходит, «как попугай» повторяет слова своих советников и не имеет никакого представления о политике массированного государственного вмешательства в частный сектор. Напомним, что в начале октября Джордж Буш подписал так называемый план Полсона по спасению американской экономики, предусматривающий выделение 700 миллиардов долларов на выкуп неликвидных активов.