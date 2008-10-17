Юлия Владимировна в новом костюме (ФОТО)

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, по всей видимости, решила подкорректировать имидж. Или, по меньшей мере, тематически разнообразить гардероб. На сегодняшнее заседание Кабинета Министров Юлия Владимировна явилась в стильном костюме, который несколько отличался от ее привычных нарядов, - как декором, так и цветовым решением. Новый костюм Тимошенко - трехцветный, в то время как раньше она предпочитала однотонные, либо же выполненные в двух не контрастных цветах наряды. Кроме того, новый костюм Юлии Владимировны отличается броским декором - крупные пуговицы с инкрустацией, а также детали контрастных цветов, пишет «Таймер». Впрочем, несколько изменив стилистику одежды, Юлия Владимировна осталась целиком и полностью верна себе что касается макияжа и прически.