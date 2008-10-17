Гомосексуалист считает Путина самым сексуальным в мире

Российский премьер-министр Владимир Путин - самый сексуальный мужчина на Земле, заявил в интервью газете La Stampa главный редактор итальянского телеканала Canale 5, один из главных редакторов принадлежащего премьер-министру Сильвио Берлускони издательства Mondadori. Альфонсо Синьорини - единственный столь известный в стране журналист, который открыто признался в гомосексуализме, объясняет InoPressa.ru. «Вообще-то геем являюсь не только я», просто не все спешат объявить об этом публично, поясняет он. «В любом случае... Берлускони либерал. После публичного разоблачения он мне всего лишь сказал: редактор, наши пути никогда не пересекутся», - цитирует издание Синьорини, сообщает «Newsru.com». Синьорини не смог ответить на вопрос о том, кто является самым сексуальным мужчиной Италии. «В Италии? Не знаю. В мире это, безусловно, Владимир Путин. Когда я его увидел с обнаженным торсом, потом с убитым сибирским тигром у его ног, я был ошеломлен: ве-ли-ко-леп-ный! Я даже просил Берлускони представить меня ему». Итальянский лидер в ответ рассмеялся.